Confira a programação completa do Circuito Cine Drive-in

CB Correio Braziliense

(foto: Jessica Perez/Divulgação)

O Circuito Cine Drive-in nas Cidades passará por Santa Maria, Sobradinho, Samambaia, Planaltina, Brazlândia e São Sebastião. A mostra traz filmes nacionais e internacionais até 4 de novembro em formato drive-in, com entrada franca e com exibições voltadas para todas as idades.

Minha mãe é uma peça 3, Madagascar 3 e O chamado 3 são alguns títulos que prometem levar diversão e alegria ao público brasiliense. As sessões comportam aproximadamente cem carros, sendo que cada veículo poderá ter até quatro pessoas. O ingresso equivale ao carro e deve ser retirado no aplicativo Sympla ou acessar no site.



Confira a programação completa:

Santa Maria



Local: QC Quadradão cultural ao lado da Administração regional

Sexta (11/9)

20h15: Círculo de fogo

Sábado (12/9)

18h: curta-metragem

18h30: Espanta tubarões

20h40: Arranha céu: coragem sem limite

Domingo (13/9)

18h: curta metragem

18h30: Trolls

20h40: Minha mãe é uma peça 3

Sobradinho



Local: Estacionamento do Estádio

Segunda-feira (14/9)

20h40: Arranha céu: coragem sem limites

Terça (15/9)

20h40: Projeto Gemini

Quarta (16/9)

20h40: Círculo de fogo

Quinta (17/9)

18h: curta-metragem

18h30: O espanta tubarões

20h40: Jurassic word - o reino ameaçado

Sexta (18/9)

18h: curta-metragem

18h30: Pica-pau: o filme

20h40: Minha mãe é uma peça 3

Sábado (19/9)

18h: curta-metragem

18h30: Trolls

20h40: O chamado 3

Domingo (20/9)

18h: curta metragem

18h30: Madagascar 3

20h40: Minha mãe é uma peça 3



Brazlândia



Local: Rua do lago

Sexta (2/10)

20h30: Minha mãe é uma peça 3

Sábado (3/10)

18h: curta-metragem

18h30: As aventuras de Tadeo 2: o segredo do Rei Midas

20h40: O Chamado 3

Domingo (4/10)



18h: curta-metragem

18h30: Trolls

20h40: Pequena grande vida

Quinta (8/10)

20h15: Vizinho 2

Sexta (9/10)

20h15: Arranha céu: coragem sem limite

Sábado (10/10)

18h: curta-metragem

18h30: O espanta tubarões

20h40: Projeto Gemini

Domingo (11/10)

18h: curta-metragem

18h30: Pica-Pau: o Filme

20h40: Feito na América

Planaltina



Local: Estacionamento do Múltiplas Funções, setor recreativo

Sexta (16/10)

20h30: Arranha Céu: coragem sem limite

Sábado (17/10)

18h: curta-metragem

18h30: Trolls

20h40: O chamado 3

Domingo (18/10)

18h: curta metragem

18h30: Madagascar 3

20h40: Pequena grande vida

Segunda (19/10)

20h15: Pai em dose dupla 2

Terça (20/10)

20h15: Círculo de fogo

Quarta (21/10)

20h40: Feito na América

Quinta (22/20)

20h40: Minha mãe é uma peça 3

Samambaia



Local: Estacionamento da QN 302



Sexta (23/10)

20h30: Minha mãe é uma peça 3

Sábado (24/10)

18h: curta-metragem

18h30: Trolls

20h40: Arranha céu: coragem sem limites

Domingo (25/10)

18h: curta-metragem

18h30: Madagascar 3

20h40: Pai em dose dupla 2

Segunda (26/10)

20h15: Projeto Gemini

Terça (27/10)

20h40: Círculo de fogo

Quarta (28/10)

20h40: Pequena grande vida

Quinta (29/10)

20h40: O chamado 3



São Sebastião



Local: Parque de Múltiplas Funções

Sexta (30/10)

20h30: Minha Mãe é uma Peça 3

Sábado (31/10)

18h: curta metragem

18h30: Trolls

20h40: Arranha céu: coragem sem limites

Domingo (1º/11)

18h: curta-metragem

18h30: Madagascar 3

20h40: Pequena grande vida

Segunda (2/11)

20h15: O chamado 3

Terça (3/11)

20h15: Círculo de fogo

Quarta (4/11)

20h40: Projeto Gemini

Quinta (5/11)

20h40: Minha mãe é uma peça 3