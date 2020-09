Moradores de Santa Maria recebem cinema itinerante e gratuito

CB Correio Braziliense

Cinema itinerante em Santa Maria exibiu o filme 'Minha mãe é uma peça 3' - (foto: Divulgação/Agência Brasília)

O Circuito Cine Drive-In nas Cidades chegou em Santa Maria na última sexta-feira (4/9) e vai permanecer na cidade até o próximo domingo (13/9). Foi o suficiente para os moradores da cidade se divertirem com o filme Minha mãe é uma peça 3, em exibido na programação itinerante. Até 5 de novembro, o cinema vai passar por mais cinco cidades: Sobradinho, Samambaia, Planaltina, Brazlândia e São Sebastião.

“Para nós, moradores da periferia, projetos como esse são de extrema importância e alegria, proporcionando o acesso à cultura para quem nunca teve. Independentemente de pandemia, eu espero que mais projetos do tipo continuem acontecendo todos os anos”, comemorou a educadora Estela Mayara.

O projeto tem incentivo da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec) e é conduzido pela Artise, uma Organização de Sociedade Civil (OSC). “Programas disponíveis à população local como este valorizam não só a cultura, mas a história, a educação e aspectos que garantem a igualdade social. Vida longa para projetos como este”, comemorou o professor de inglês Álvaro Sobral.

O circuito exibe filmes de gêneros diversos e que contemplam públicos diferentes. Entre as atrações, estão Jurassic World (aventura), Pica-Pau, o filme (animação) e O Chamado 3 (terror). Segundo o secretário de Cultura e Economia Criativa do DF, Bartolomeu Rodrigues, o projeto gera emprego e renda ao mesmo tempo em que difunde cultura para o cidadão.

“Neste momento, o formato drive-in é o que melhor se enquadra para levar arte e cultura para nossa população. Assim, inserimos a cultura de modo descentralizado, itinerante e gratuito para RAs distantes do centro do DF, permitindo que as pessoas continuem suas vidas consumindo cultura”, celebrou Alex Paz, representante da Artise.

Protocolos de segurança

Para evitar aglomerações, a programação do Circuito Drive-In nas Cidades conta com retirada de ingressos gratuitos on-line, por meio de plataforma digital. Com capacidade limitada de carros por sessão (aproximadamente 100), cada bilhete é equivalente a um carro com quatro pessoas. O formato drive-in tem sido escolhido por produtores culturais como uma forma segura de lazer em tempos de pandemia.

O evento também seguirá rigorosamente todo o protocolo de segurança em torno da covid-19, desde distanciamento entre os carros com separação demarcada por alambrado até uso de álcool em gel e aferição de temperatura.

A entrada é gratuita, com público limitado. Interessados devem retirar os ingressos antecipadamente pela plataforma Sympla. Confira a programação completa.