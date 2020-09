Kevin Spacey é processado por assédio em caso do ator de 'Star trek'

CB Correio Braziliense

Outras denúncias contra o ator foram arquivadas - (foto: AFP/Scott Eisen)

O ator Kevin Spacey voltou a ser assunto, após Anthony Rapp entrar com processo formal contra ele em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Segundo a TMZ, o ator de Star trek diz ter sido assediado por Kevin Spacey quando tinha 14 anos, e Spacey 27 anos, em 1986. Na ocasião, durante uma festa, o protagonista de House of Cards teria apalpado as nádegas de Rapp e tentado forçá-lo a fazer sexo.

Depois de ter sofrido com traumas e ter se afastado da carreira por vergonha e medo, Rapp encontrou outra pessoa, que optou pelo anonimato, que alega ter passado por uma situação semelhante a do ator. Essa pessoa teria sido forçada a fazer sexo por Kevin Spacey, também quando tinha 14 anos.

Em 2017, após Rapp ter revelado a história sobre assédio sexual, Spacey veio a público, por meio do Twitter, se desculpar, comentando também que não se recordava do ocorrido, e aproveitou para comentar a sexualidade dele. Com isso, outras denúncias foram feitas sobre o ator, que foi demitido da série House of Cards, depois de também ter sido acusado de racismo.