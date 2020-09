Três verões, estrelado por Regina Casé, estreia em 16 de setembro na TV

CB Correio Braziliense

Com muitos cinemas ainda fechados devido à pandemia do novo coronavírus, o filme Três verões, de Sandra Kugot estrelado por Regina Casé, terá uma estreia diferenciada. Depois de lançamentos em drive-ins pelo Brasil, a produção ganhará a tevê fechada e o streaming. A première será em 16 de setembro com exibição às 22h no Telecine Premium, na televisão paga, e no on-demand do canal, Telecine Play.

O filme traz Regina Casé no papel de Madá, uma governanta de uma família rica que pede um empréstimo aos patrões para abrir um negócio, mas acaba se tornando vítima de um dos maiores escândalos de corrupção do país. O elenco tem ainda Otávio Müller (Edgar), Gisele Fróes (Marta), Rogério Fróes (Lira), Jéssica Ellen (Vanessa), Daniel Rangel (Luca) e Edmilson Barros (Elísio).

Antes de chegar ao circuito popular, o longa-metragem passou por festivais. No ano passado, Regina Casé foi premiada com o título de melhor atriz no Antalya Golden Orange Film Festival e no Rio de Janeiro International Film Festival. Neste ano, foi lembrada no Málaga Spanish Film Festival. Ainda em 2019, a produção venceu a categoria de melhor edição do Havana Film Festival.

Assista ao trailer de Três verões

A estreia de Três verões no Telecine faz parte de uma parceria do canal com a Vitrine Filmes. Mais dois filmes também terão lançamentos no canal: De perto ela não é normal, dirigido por Cininha de Paula e com Suzana Pires e Marcos Caruso no elenco; e Não vamos pagar nada, dirigido pelo cineasta João Fonseca e estrelado por Samantha Schmütz.