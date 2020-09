Anne Hathaway estrela comédia romântica sobre pandemia

CB Correio Braziliense

(foto: Jon Kopaloff/AFP)

A atriz Anne Hathaway deve protagonizar uma comédia romântica que terá como cenário a pandemia do novo coronavírus. Segundo o Deadline, a atriz está na fase de negociação final para garantir o papel em Lockdown. O portal também divulgou que o orçamento do filme ficará em torno de US$ 10 milhões, cerca de R$ 60 milhões na cotação atual.

O ator Cillian Murphy também tinha sido ligado ao projeto, mas não há confirmação sobre a real participação do artista. Dirigido por Doug Liman e com roteiro de Steven Knight, o longa-metragem deve começar a ser rodado ainda este mês. A data de lançamento ainda não foi disponibilizada.



Foi divulgado em junho que Hathaway participará da nova comédia canina de Aaron Schneider, Bum's rush, ao lado de Bill Murray e Robert Duvall. Ela ainda afirmou que O diário da princesa ganhará continuação.