Coala Festival terá edição virtual com Gilberto Gil e Novos Baianos

IR Irlam Rocha Lima

(foto: Mauro Pimentel/AFP)

Artistas de diferentes estilos musicais participam neste sábado (12/9), a partir das 14h, do Coala Festival, que tem como principais atrações Gilberto Gil e Novos Baianos. Com nove lives, a programação do evento tem direção de Fernanda Pereira e apresentação do ator Kelson Succi e da cantora e modelo Camila de Alexandre. A transmissão é gratuita, mas é possível fortalecer a cena e apoiar os envolvidos no evento por meio de uma colaboração. O ingresso virtual pode ser adquirido no site totalacesso.com.



"Pela primeira vez não teremos uma barreira geográfica permitindo que o Coala tenha um alcance ainda maior. Poderá ser visto até mesmo em outros países", destaca Fernanda Pereira. Para a realização do festival foi contratada uma consultoria, responsável por acompanhar todo o processo e apontar os protocolos vigentes para evitar a disseminação da covid-19. As orientações vão de sanitarização e distanciamento a cuidados especiais com as equipes.



Quem abre o Coala Festival é o duo formado pela cantora Mariana Aydar e o acordeonista Mestrinho. Em seguida se apresentam o Dj MAry G, os MCs Tha e Rico Dalasam, os Djs Shaka x EB, Novos Baianos (homenageando Moraes Moreira), DN Cinara, Nego Bala e Dj Ubuntu. O show de encerramento, um dos mais aguardados da programação, é a de Gilberto Gil e da banda Gilsons, formada por José (filho), Francisco e João (netos) do cantor e compositor baiano, com a participação de Bem Gil.

Coala Festival



Transmissão dos canais do Coala.Festival e da TNT no YouTube. O canal exibirá o show de Gil ao vivo das 20h às 22h na tevê por assinatura.