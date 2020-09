Maria Bopp, a Blogueirinha do Fim do Mundo, estreia podcast no Deezer

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

(foto: Instagram/Reprodução)

A atriz Maria Bopp, conhecida nas redes sociais pela personagem Blogueirinha do Fim do Mundo, é a apresentadora de Só acho engraçado que, novo podcast do serviço Deezer, lançado nesta quinta-feira (10/9). A produção tem como objetivo comentar as notícias jornalísticas ambientadas nos áudios do WhatsApp em tom de humor. Os episódios serão lançados semanalmente, às quinta-feiras, e terão duração média de oito minutos cada.

“Está sendo um processo muito divertido, uma alquimia, de transformar coisas difíceis que acontecem no Brasil em algo engraçado que pode suavizar nossa realidade, que tem sido tão dura. Eu acho que este é o papel do humor, e espero que seja o do podcast na vida das pessoas, que seja uma companhia leve para a gente desafogar nesses tempos tão difíceis”, conta Maria Bopp em nota.

No primeiro episódio, o tema abordado é a “carteirada”, com menção a casos atuais, como o do desembargador de Santos, que levou uma multa de um guarda municipal por não usar máscara na rua.

Só acho engraçado que tem produção da Trovão Mídia, com a interpretação de Maria Bopp, redação de Afonso Cappellaro, que integra o time do programa Greg news.