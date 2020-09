Juscelino Kubitschek ganha 2º livro da coletânea 'Memórias do Brasil'

CB Correio Braziliense

Iniciativa foi feita em parceria com o Memorial JK - (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Com o primeiro livro lançado em 2019, retratando os discursos de Juscelino Kubitschek em 1956, o Conselho Editorial do Senado Federal (CEDIT), junto ao Memorial JK, dão continuidade à coletânea Memórias do Brasil. Por meio de um evento virtual, será lançado, nesta sexta-feira (11/9), o Memórias do Brasil - 1957 Discursos de Juscelino Kubitschek. A transmissão ao vivo está marcada para às 11h pelo canal da TV Senado no Youtube.

A iniciativa de relembrar a história do país na época de Juscelino Kubitschek, famosa pelo plano de desenvolver 50 anos em apenas cinco, tem o objetivo de olhar para um período no qual o Brasil teve forte crescimento econômico e social, tudo feito por meio da democracia e do diálogo com o Congresso, imprensa, igrejas, forças armadas e as demais instituições. Um dos legados deixados por JK é a certeza de que o caminho das regras democráticas do Estado devem ser seguidas. Os discursos do presidente em 1957 são a base do novo livro.

O evento tem presença confirmada do senador e presidente do CEDIT, Randolfe Rodrigues; da presidente e do vice-presidente do Memorial JK, Anna Christina Kubitschek e Paulo Octávio; da coordenadora do projeto Memórias do Brasil, Cláudia Pereira; de Juliano Costa Couta representando o pai historiador e estudioso de JK, Ronaldo Costa Couta; do Secretário de Cultura do DF, Bartolomeu Rodrigues; do maestro titular da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional, Cláudio Cohen; do secretário da fazenda do DF, André Clemente Lara de Oliveira, e da Secretária de Turismo do DF, Vanessa Mendonça.

Serviço

Lançamento do livro Memórias do Brasil - 1957 Discursos de Juscelino Kubitschek

Transmissão ao vivo pelo canal da TV Senado no Youtube, nesta sexta-feira (11/9), às 11h.