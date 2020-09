Covid-19: Parrerito, do Trio Parada Dura, continua internado na UTI

CB Correio Braziliense

(foto: Trio Parada Dura/Divulgação)

O cantor Parrerito, do grupo Trio Parada Dura, permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Unimed de Belo Horizonte. Ele deu entrada na clínica em 29 de agosto após apresentar um estado grave de coronavírus.

O artista tem 67 anos e diabetes, o que o coloca no grupo de risco. De acordo com o boletim médico divulgado nesta quinta-feira (10/9) pela assessoria de imprensa, o estado é estável, apesar do sertanejo estar sedado e com suporte ventilatório controlado. Ainda não há previsão de alta.

O diagnóstico de covid-19 ocorreu no próprio dia 29, quando Parrerito deu entrada no hospital. Dois dias depois, ele teve um mal súbito e precisou ser intubado na UTI. Na situação, ele estava com 50% do pulmão comprometido.

Apesar de Parrerito estar com a doença, os colegas de grupo Creone e Xonadão testaram negativo para o novo coronavírus. O trio está junto nesta formação desde 2007, quando Barrerito deixou a banda.