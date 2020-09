Whindersson Nunes reage a romance de Luísa Sonza e Vitão: "O pai ta on desde maio"

CB Correio Braziliense

(foto: Netflix/Divulgação)

Após Luisa Sonza postar fotos em clima de romance com Vitão, na noite desta quinta-feira (10/11), o ex-marido da cantora Whindersson Nunes reagiu com uma série de tuítes. Sem citar nomes e em clima de sofrência, o humorista postou alguma "indiretas na rede".

Logo após, Luisa e Vitão postarem as fotos se beijando e se abraçando, Whindersson postou uma imagem do Pernalonga com cara de triste.



Em seguida, ele escreveu "Serase tem sofrencia no albo do matue", disse. Depois, em tom de deboche, completou. "Adoro vocês tremendo aí pra ver o que eu vou postar kkkkkkkkkkkkkkkkk alfinetei de pau duro", afirmou.

Serase tem sofrencia no albo do matue — Whindersson Nunes (@whindersson) September 10, 2020

Para completar, o humorista ainda completou com mais dois tuítes. "O pai tá on desde maio", escreveu ele e retuitou um comentário dele em que ele falava sobre o Vitão: "Se eu fosse o Vitão, eu arrumava um amigo que chamasse Luiz e abria uma marca chamada Luiz&Vitão, ia vender que só".

O pai tá on desde maio — Whindersson Nunes (@whindersson) September 10, 2020

A repercussão levou o nome do humorista para os Trends Topics do Twitter. Até a cantora Marília Mendonça comentou.

Luísa Sonza e Whindersson Nunes se separaram em abril, após dois anos de casados. Depois da divulgação da música Flores, parceria de Sonza e Vitão, a internet começou a especular sobre um possível romance entre os dois.