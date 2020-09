Assumidos? Luísa Sonza e Vitão postam fotos se beijando na internet

CB Correio Braziliense

(foto: Reprodução/Instagram)

Luísa Sonza e Vitão publicaram ao mesmo tempo, nesta quinta-feira (10/9), uma sequência de fotos amorosas. Nos registros, os dois aparecem trocando beijos e carinhos em diferentes lugares e momentos. Ambos, no entanto, optaram por postar sem legenda.

Apesar da falta de descrição, Vitão fez questão de comentar na publicação de Sonza e atiçar ainda mais os fãs e os rumores em torno do romance: "namolada gostosa".





Vitão comenta post de Luísa Sonza (foto: Reprodução/Instagram)



Cada um escolheu uma série de fotos nas quais estão juntos. Apesar de algumas diferenças entre os registros, as duas sequências mostram o casal se beijando. Na praia, com roupa similar e, na cama, comendo pizza.

Luisa Mell foi uma das celebridades que comentou na publicação de Vitão. "Lindos", seguido de vários corações. No perfil de Luísa Sonza, nomes como GKay e Flay também comentaram. A humorista se limitou a perguntar sobre os moletons. Já a ex-BBB e cantora publicou: "deixa eu me expressar" em referência a faixa Te liguei, de Vitão. David Brazil escreveu "eu já sabia", enquanto Cleo Pires publicou "lindos" e Rodrigo Suricato disse "a vida é agora".

Apesar de ter postado nas redes sociais as imagens sem legenda, Luísa Sonza publicou no Twitter minutos depois do post das fotos: "Gostou, tá gostado. Não gostou, pode surtar". Provavelmente em referência ao fato dos "haters" em relação ao romance com Vitão.



gostou tá gostado n gostou pode surta — Luísa Sonza | #TOMA ???? (@luisasonza) September 10, 2020





Rumores antigos de romance

Essa não é a primeira vez que Vitão e Sonza compartilham nas redes sociais imagens iguais e que remetem a fotografias de casais. Os artistas haviam utilizado a "estratégia" antes da divulgação de um single juntos, a faixa Flores lançada neste ano em 12 de junho, coincidentemente ou não, no Dia dos Namorados. Em setembro de 2019, eles já haviam gravado um outro dueto, Bomba relógio.

Desde o lançamento de Flores, especula-se sobre um romance entre os cantores. Recentemente, numa live em agosto, Luísa Sonza e Vitão trocaram declarações de "eu te amo". Eles também têm sido vistos constantemente juntos desde a separação de Sonza de Whindersson Nunes que foi anunciada para o público, pelas redes sociais, em abril.

Whindersson Nunes chegou a sair em defesa de Sonza após o lançamento de Flores, que contou com "chuva de deslikes" por parte de fãs do antigo casal. "Se você gosta de mim ou for meu amigo, não participe desse tipo de coisa", pediu o youtuber na ocasião.