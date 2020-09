Tiago Leifert e Hugo Gloss trocam críticas nas redes sociais

CB Correio Braziliense

Tiago Leifert e Hugo Gloss protagonizam discussão nas redes sociais - (crédito: Globo/Reprodução e JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP)

Hugo Gloss e Tiago Leifert protagonizaram uma discussão nas redes sociais na noite da última quinta-feira (10/9). O apresentador criticou a postura do influencer após noticiar as acusações de que Lucas Strabko, o Cartolouco, participante de A Fazenda 12, teria realizado um comentário gordofóbico sobre Jojo Toddynho. Em seguida, a assessoria do peão publicou o vídeo da conversa na íntegra e desmentiu a acusação.



Após a atualização da notícia, Leifert ficou incomodado e criticou a postura da coluna de Hugo Gloss. "Não adianta apagar a postagem, tem que no mínimo pedir desculpas. Mas, como venho alertando há anos, a prioridade ali é destruir reputações e sempre com pouca carga probatória. Basta não ir com a cara ou meia dúzia de tuítes sem checagem. Para a internet ser um lugar um pouco mais digno, quem tem milhões de seguidores deveria dar o exemplo", escreveu o apresentador nas redes sociais.

MEU DEUS A TRETA DO HUGO GLOSS E DO TIAGO LEIFERT O PAU TORANDO pic.twitter.com/0De84g1M6K — PEDRAO (@Itspedrito) September 11, 2020

O colunista brasiliense não gostou do comentário e retrucou falando sobre as mensagens privadas que trocou com o jornalista: “Olha aí, o apresentador chegou. Aquele que disse em áudio que a internet não influencia em nada. Você alertou há anos que a nossa prioridade é destruir reputações só porque reportamos seus erros assim como diversos veículos. Tuíte sem checagem? A internet (que você diz não mandar nada em reality e que é cheia de ignorantes — como você disse para mim em áudio). O nosso trabalho é tão sério quanto o seu. E não é você que vai vir aqui apontar o dedo para nos ensinar a trabalhar, como você faz durante o BBB quando se irrita quando reportamos qualquer erro. Dê você o exemplo e vá aprender a apresentar um reality sem se envolver emocionalmente. Eu hein”.

Leifert seguiu comentando a publicação e afirmou que as respostas "descontroladas" de Gloss só provaram as declarações feitas por ele. O brasiliense, por fim, apontou que o contratado da Globo estava se contradizendo.

“Tá lá no meu perfil e site e também nos comentários deste post (o pedido de desculpas). É só procurar. Não era você que queria uma internet melhor? Por que está focado no ataque? Para internet ser um lugar um pouco mais digno, quem tem milhões de seguidores deveria dar o exemplo antes de vir querer tirar a credibilidade de um veículo que — nas suas palavras em áudio e prints — é um dos maiores e mais importantes do país. Acho legal você estar assistindo A Fazenda para vir aqui comentar. Espero que aprenda com Marcos Mion a apresentar sem tomar lados e sem ficar putinho quando comete erros. Seja o exemplo que você prega”.

“E, finalmente, postou o pedido de desculpas! Parabéns! Espero que não tenha doído tanto”, finalizou Leifert após movimentar a internet com essa discussão, que foi um dos assuntos mais comentados do Twitter.



Whindersson, Luisa, Vitão, Hugo Gloss, Tiago Leifert pic.twitter.com/WWyFy7bW9Z — sem paciência pra nada (@JhoyChaves_) September 11, 2020

Tiago Leifert o único pra peitar os erros do Hugo e coloca-lo no lugar dele, Gloss quis sujar a imagem do Cartolouco sim, vamos aos fatos ! pic.twitter.com/rKW76l9NOF — Mi ???? (@micomentei) September 11, 2020

O Mion vendo o Hugo Gloss e o Leifert discutindo por causa da Fazenda pic.twitter.com/fAmqtBMD3p — Marcelle (@Mar_celle19) September 11, 2020