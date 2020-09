Will Smith posta foto da reunião do elenco de 'Um maluco no pedaço'

CB Correio Braziliense

O elenco original da série Um maluco no pedaço se reuniu, nesta semana, para gravar o material especial proposta pela HBO Max. O reencontro ocorreu em comemoração aos 30 anos da exibição do primeiro episódio da produção, marca atingida em 10 de setembro. Dois integrantes do elenco, Will Smith e Jazzy Jeff compartilharam fotos com legendas nostálgicas nas redes sociais.

"Hoje faz exatamente 30 anos desde a estreia de Um maluco no pedaço. Então nós estamos fazendo algo para todos vocês... uma verdadeira reunião de família dos Banks está chegando na HBO Max", escreveu Will Smith, no Instagram. No fim da publicação, ele ainda homenageou o tio Phill, interpretado por James Avery, o ator morreu em 2014, em Las Vegas: “Descanse em paz, James.”

Jazzy Jeff também comentou sobre o programa na publicação no Instagram. “Acabamos de gravar o especial de 30 anos de Um maluco no pedaço”, adiantou o ator. Em seguida, comemorou o encontro de amigos. "É absolutamente incrível fazer parte de algo tão especial. Foi tão bom ver minha família da TV e compartilhar tantas lembranças boas", concluiu Jazzy.





Um maluco no pedaço: Especial e nova versão

A série, exibida de 1990 a 1996, ganhará um episódio especial, sem roteiro pré-estabelecido. As gravações começaram nesta quarta-feira (10/9) e o programa será uma maneira de aconchegar o coração dos fãs saudosos, com diversas surpresas e uma série de entrevistas. Ainda não há data definida para o lançamento.

Além disso, Will Smith estreará uma série inspirada em Um maluco no pedaço, porém em versão dramática. O roteiro foi motivado por um vídeo publicado no YouTube, criado por um fã, Morgan Cooper. A produção viralizou e Will Smith, então, apostou na nova versão. Chris Collins, de Sons of Anarchy, também fará parte da produção da do reboot da série.