Trio As Baías lança parceria com Mc Rebecca, música 'Coragem'

GM Geovana Melo*

O trio As Baías e a cantora Mc Rebecca se unem em novo single - (crédito: Rodolfo Magalhães/ divulgação)

O trio As Baías, antigo As Bahias e a Cozinha Mineira, lançou, nesta sexta-feira (11/9), o single Coragem, uma parceria com a funkeira Mc Rebecca. A música integra o projeto Respire & coragem, que marca a nova fase do grupo. Perpassado de influências pop e flertando com o funk, a letra fala sobre a importância de enfrentar os medos e correr atrás dos objetivos com muita coragem.



A música, de autoria dos cantores Gaab e Day, corrobora com o momento difícil que o mundo passa. “É uma fase muito conturbada para todos, mas é importante que a gente também pare e cuide de nós mesmos, do próximo, e mantermos a calma é essencial. E coragem para lutar e superar todos os obstáculos que surgem durante a caminhada. Sem dúvidas é um projeto sobre força e empoderamento”, conta Raquel Virginia em entrevista ao Correio.

"Sempre fui uma enorme fã da Mc Rebecca, e poder ter a oportunidade de trabalhar com ela que é uma mulher tão talentosa e sinônimo de poder e força, é muito especial. O resultado está demais, muito animada com esse novo momento", completa a cantora

Com uma sonoridade mais pop, a produção chegou às plataformas acompanhada de um videoclipe com direção de Rafael Carvalho. O registro audiovisual traz algumas referências do mundo pop, como uma cena inspirada em Formation, de Beyoncé.

O clipe foi gravado seguindo todos os protocolos de segurança para evitar a proliferação do novo coronavírus, segundo o trio. “O resultado (do clipe) está demais, esperamos que a galera curta todas as novidades. Estamos muito felizes com esta “nova era”, conta o cantor Rafael Acerbi.

A parceria une forças e leva o projeto dos artistas a outros públicos. “Agora mais que nunca isto se torna possível. Estou muito animada e feliz com esse lançamento. Fizemos com muito amor e carinho para nosso público, e para os novos que estão chegando e nos conhecendo agora”, pontua Assuncena Assucena que afirma que novos trabalhos estão por vir.

Coragem sucede o single Respire, lançado na semana passada e o último EP Enquanto estamos distantes, lançado em maio deste ano. O lançamento é o início de uma nova era do trio que atualmente possui mais de 150 mil ouvintes no Spotify, mais de oito milhões de views no YouTube e 65 mil seguidores nas redes sociais.

Confira o clipe de Coragem

*Estagiária sob supervisão de Adriana Izel