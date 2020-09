Artista plástico brasileiro agradece Viola Davis com novo grafite

AI Adriana Izel

Grafite de Viola Davis feito por Fábio Gomes - (crédito: Fábio Gomes/Divulgação)

A vida do artista plástico Fábio Gomes mudou completamente depois que a atriz Viola Davis e a mãe de Beyoncé, Tina Knowles, compartilharam nas redes sociais um grafite feito por ele que retratava o cabelo de uma mulher negra a partir das folhas de uma árvore localizada próxima a um muro de uma casa em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia. O post da dupla na internet fez o trabalho de Gomes ser reconhecido e solicitado.

Ele não sabia como agradecer à atriz hollywoodiana que o deu a projeção que ele tentava há cinco anos. Então, teve a ideia de corresponder da forma que sabe fazer melhor: pela arte. "Fiz em forma de agradecimento. Eu não sabia como agradecer. Foi a forma que achei. Porque a ação dela mudou minha vida demais. Estão conhecendo meu trabalho e a luta do artista é ter o trabalho reconhecido", diz, em entrevista ao Correio.

No feriado de Sete de Setembro, ele rodou a região atrás de uma árvore para servir de base para o novo trabalho. "É muito difícil encontrar, porque é algo muito característico", explica. Encontrou uma menor, mas que serviu para o desenho em forma de "obrigado".















No muro, Gomes fez duas ilustrações de Viola Davis, em uma delas o cabelo da atriz também é feito com parte das folhas de uma árvore. Entre as caricaturas, escreveu a mensagem de agradecimento: "Thank you Viola Davis".



O novo grafite demorou cerca de quatro dias para ser finalizado. Agora, o desejo é para que o trabalho chegue até a artista.