‘Não esperava’, diz autor de obra compartilhada por Viola Davis

Uma obra do artista plástico Fábio Gomes ultrapassou as fronteiras da cidade de Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia, chegando até terras hollywoodianas nesta semana. Fábio fez um painel, que estampa um muro da cidade, com o rosto de uma mulher negra com um "cabelo" feito pelas folhas de uma árvore. A beleza do grafite chamou a atenção da atriz, vencedora de Oscar, Viola Davis e da mãe da cantora Beyoncé, Tina Knowles, que compartilharam a foto da arte no Instagram.

“Não esperava. Se tornou minha obra mais conhecida, vista e compartilhada. O mais legal é que foi uma inspiração minha, não foi algo contratado e sinto muito orgulho de que as pessoas estão gostando e até famosos estão divulgando”, conta Fábio em entrevista ao Correio.

O artista, que se diz satisfeito com o reconhecimento que tem em Trindade, ficou sem palavras para descrever o sentimento que teve com a repercussão internacional. “Significa muito para mim pessoas como elas (Viola Davis e Tina Knowles) reconhecerem a minha obra. Só das pessoas da minha cidade gostarem, já me sinto feliz, porque em Trindade não tem muitos trabalhos feitos dessa forma, e as pessoas elogiavam e admiravam. Agora saber que duas famosas gostaram da minha obra, não tenho como descrever a minha felicidade”.

Fábio gosta de retratar paisagens, natureza, pessoas indígenas e negras. Na obra que viralizou, o grafiteiro fez a pintura embaixo das folhas de um pé de acerola, dando a impressão de ser o cabelo da mulher retratada. A obra traz um rosto delicado e marcante. A inspiração, segundo o muralista, era de longa data, mas o local era difícil de encontrar. Tudo mudou quando ele observou a árvore de uma vizinha, que tinha um muro liso em frente.



Foram necessários três dias para realização da arte. Um para preparação do muro, porque estava no reboco, outro para fazer a arte e o último para podar a árvore. “Eu tinha visto outros grafites em que o pessoal usava a copa da árvore para fazer uma arte. Fiquei muito tempo procurando uma árvore que desse certo, sem saber que do lado da minha casa tinha uma. Pedi para a vizinha, ela autorizou, e eu fiz. Nem cobrei pela obra, porque tinha mais de um ano que queria fazer só faltava o local.”, relembra.

O resultado foi admirado pela atriz vencedora de Oscar e primeira mulher negra a ganhar um Emmy, Viola Davis. A artista publicou a foto da obra no Instagram e disse: “amei isso”. A mãe da cantora Beyoncé, Tina Knowles, que tem mais de dois milhões de seguidores na rede social, foi na onda e também compartilhou a imagem, com a legenda: “um jeito de usar uma árvore”.



Fábio tem o dom para a pintura. O artista nunca fez curso, mas desde criança sempre foi apaixonado pela a arte. “Na escola eu só gostava da aula de artes, tanto que reprovei seis anos. Por falta de estudo, fui trabalhar de servente, porque era a única opção que tinha. Eu desenhava e mostrava meu trabalho no papel para os pedreiros e eles me incentivaram. Comecei a pintar pano de prato, papel e a me arriscar em parede”, recorda.

As encomendas depois da obra cresceram, assim como o número de seguidores no Instagram. “As coisas foram dando certo. Antes de viralizar, eu já tinha muita encomenda. Hoje muita gente está ligando para mim, pedindo serviço e encomendando. No Instagram eu tinha dois mil seguidores, agora o número cresceu para oito mil”, conta.

Fábio Gomes se mudou para a cidade de Trindade há nove anos, e foi na cidade que ele começou a produzir arte. “Nasci em Primavera do Leste, em Mato Grosso. Conheci minha esposa lá e ela me trouxe para Trindade. Na minha cidade não tinham esses trabalhos, mas em Goiânia tinha bastante e isso me inspirou. Meu nome é Fábio Gomes, mas minha assinatura se tornou Fábio Gomes Trindade, porque foi onde tudo começou”.

Sonhos

Depois de viralizar, o artista plástico agora tem dois sonhos. “Quero levar minha arte para minha cidade, porque lá conheceram outro Fábio. Eu era usuário de drogas, cheguei a ser internado em Cuiabá. Agora já estou limpo há nove anos, me libertei dessa escravidão e me tornei artista. Hoje tenho desejos, sonhos e projetos, e um deles é levar obras para Primavera do Leste. Também quero homenagear a Viola Davis e a mãe da Beyoncé, quero retratá-las na parede”, acrescenta.

O muralista ainda tem outro desejo: criar uma galeria a céu aberto. “Tenho vontade de pintar uma rua inteira, todas as casas e fazer um museu a céu aberto, Estou correndo atrás da prefeitura, de recursos e ajuda, para que seja um ponto turístico em Trindade, para que as pessoas que venham de fora, tenham um lugar para tirar foto”, finaliza.

