FAC Prêmios: 8% dos inscritos ainda não enviaram documentação

Selecionados têm até dia 16 para regularizar a documentação - (crédito: Lucas Pacífico/ C.B/D.A. Press)

A Secretaria Especial da Cultura e Economia Criativa (Secec) do Distrito Federal liberou o pagamento de 396 processos do FAC Prêmios Brasília. No entanto, dos 500 selecionados, 8% ainda não enviaram a documentação necessária para receber a verba e têm até quarta-feira (16/9) para cumprir os prazos previstos no edital. Cada premiado recebe R$ 4 mil.

Pelo edital, a entrega da documentação pelo e-mail (premiosfac@cultura.com) até o dia 16, às 23h59, é obrigatória para a habilitação. Dessa forma, os participantes que não se manifestarem até a data estão sujeitos a perda do prêmio. Quaisquer outras dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (61) 3325-6267.

De acordo com a subsecretaria de Economia Criativa Érica Lewis, que comanda a equipe responsável pela análise dos processos, a situação está sendo monitorada de perto, para que todos recebam os recursos. Neste momento estão sendo habilitados 13% dos processos recebidos.

Para o secretário Bartolomeu Rodrigues, o empenho está vencendo burocracias. “Temos, hoje, uma Secretaria trabalhando dia e noite para dar celeridade ao rito de todos os editais, Termos de Fomento e ações do Conecta Cultura (do qual o FAC Prêmios faz parte), para injetar recursos na economia criativa do DF”, complementa Rodrigues em nota.