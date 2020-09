Harry Styles volta ao cinema como protagonista do filme de Olivia Wilde

CB Correio Braziliense

O cantor estreiou no cinema em 2017 - (crédito: Angela Weiss/AFP)

Depois da estreia no cinema no filme de ação Dunkirk, em 2017, o cantor Harry Styles volta às telas como um dos protagonistas de Don’t worry, Darling, produzido por Olivia Wilde.

Apesar de assumir o papel, o cantor não foi a primeira escolha para o papel. Wilde convidou, inicialmente, Shia LaBeouf, contudo, o ator americano não pôde participar da produção por conflitos na agenda. Chris Pine e Florence também fazem parte do elenco confirmado.

O projeto, que é considerado uma alta prioridade da produtora New Lines, se passa em 1950, em uma comunidade utópica em um deserto da Califórnia. Na história, uma mulher descobre que a vida perfeita na verdade é bem perturbadora.

Turnê

Em outubro, Harry Styles passaria por duas cidades do Brasil com a turnê Love on tour, mas a pandemia causada pelo coronavírus fez com que o artista adiasse os planos. Chile, Peru, Buenos Aires e Bogotá também estavam na agenda.