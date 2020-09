Após ser internada com problemas respiratórios, Vanusa é transferida para UTI

AE Agência Estado

(crédito: Gal Oppido/Divulgação)

Após ser internada com problemas respiratórios na quarta, 9, no Complexo Hospital dos Servidores, em Santos, a cantora Vanusa foi transferida para UTI diante de quadro de pressão arterial baixa e saturação baixa de oxigênio. As informações foram divulgadas pela assessoria da cantora.

A cantora de 72 anos está com suporte de oxigênio, embora não esteja entubada, e segue monitorada na UTI. Vanusa sofre há alguns anos com um quadro de saúde degenerativo em decorrência do mal de Alzheimer. Em 2018, ela foi internada em uma clínica de reabilitação para tratar contra depressão.