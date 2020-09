Matuê quebra recorde no Spotify Brasil e desbanca Anitta

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram @matue30/ reprodução)

Máquina do Tempo, novo álbum do rapper Matuê, quebrou o recorde de melhor estreia no Spotify Brasil. O disco lançado de surpresa na última quinta-feira (10/9) registrou 4,6 milhões de reproduções na plataforma nas primeiras 24 horas do lançamento e segue em alta no serviço de streaming.



O feito ultrapassa o recorde de Anitta, que alcançou a marca de 4,2 milhões de streams com o disco Kisses (2019) e liderava a posição nos lançamentos nacionais desde então.

Ainda no Spotify, o artista também emplacou todas as sete faixas que integram o projeto no Top 10 de músicas mais tocadas da plataforma, com destaque para a faixa homônima ao disco com 897 mil reproduções. Já no YouTube, o trabalho segue há quatro dias em destaque nos vídeos em alta.

“Estou bombando no TOP 10 (do Spotify) dominando a área, ninguém vai me parar, nada mais vai me parar. Quem diria’, publicou Matuê no Instagram.

Confira o clipe de Máquina do tempo