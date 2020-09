Netflix detém direitos de distribuição de filme estrelado por Zendaya

CB Correio Braziliense

(crédito: Frazer Harrison/Getty Images/AFP)

O longa-metragem Malcom & Marie, protagonizada por Zendaya e John David Washington, foi comprado pela Netflix. O romance fará parte do catálogo da plataforma e, segundo o portal The Wrap, a compra dos direitos de distribuição totalizaram US$ 30 milhões.

O roteiro de Malcom & Marie ficou por conta de Sam Levinson, o mesmo da série Euphoria e conta uma história de amor entre um cineasta e uma jovem. Ainda de acordo com o portal americano, o rascunho do roteiro da produção foi escrito em apenas seis dias e teve início logo após as últimas gravações de Euphoria.

O filme ainda não tem data de estreia definida, mas as gravações do longa ocorreram durante o período de isolamento social, entre junho e julho. O elenco e a equipe técnica cumpriram quarentena antes de a produção começar. No set de filmagem só podiam permanecer 12 pessoas por vez.