Alicia Keys e Sam Smith anunciam lançamentos para esta sexta (18/9)

Nesta segunda (14/9), tanto Alicia Keys quanto Sam Smith usaram as redes sociais para anunciar trabalhos que serão lançados na próxima sexta-feira (18). Ambos precisaram adiar o lançamento dos respectivos álbuns, devido à pandemia do novo coronavírus. Agora, Alicia disponibilizará o disco autointitulado, enquanto Sam apresenta ao público o single Diamonds, que poderá fazer parte do novo álbum do cantor, ainda sem data marcada.

Previsto originalmente para março, o álbum Alicia Keys chegará esta semana para os fãs, que estavam ansiosos pelo anúncio da nova data. A informação foi divulgada pela cantora, por meio das redes sociais, com a publicação de um vídeo em que comemora a novidade, e mostra diversos tuítes de fãs pedindo o lançamento do disco. O último álbum da cantora, Here, foi lançado em 2016.

A lista completa das faixas do projeto ainda não foi revelada, mas algumas canções já foram confirmadas como Good job, Show me love, Underdog, Perfect way to die, Time machine, Love looks better e So done, liberadas recentemente.

Sam Smith

Depois de parcerias com Demi Lovato, Burna Boy e Tiwa Savage, o cantor Sam Smith lançará mais um trabalho. Desta vez, chega às plataformas digitais o single Diamonds. A faixa marca um momento pré-lançamento do próximo álbum, que estava previsto para junho e, sofreu alterações não apenas na data, como também no título do projeto, em canções e com adição de novas faixas.



DIAMONDS

A expectativa é que a música faça parte do novo álbum de Smith. Apesar do adiamento, os fãs do cantor receberam algumas novidades nos últimos meses. Desde o anúncio, ele já lançou uma série de parcerias, e também disponibilizou nas plataformas digitais um cover de Fix you, do Coldplay. Confira: