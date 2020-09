X Câmbio Negro se reúne com Paulo Dg em live nesta segunda (14/9)

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

(crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

O rappers X Câmbio Negro e Paulo Dg se encontram em live nesta segunda-feira (14/9). A transmissão será realizada pelo Instagram, às 20h. O bate-papo por pautas que tange ao rap e à atualidade fazem parte do encontro intitulado de Café com rap.

Em um papo intimista, Dg e os convidados “trocam ideia” sobre música, enquanto o rapper passa um café, para dar jus ao nome, como consta o vídeo de apresentação. Todo convidado indica um grupo musical fora do mainstream para compor uma playlist do projeto.

Futuramente, o bate-papo se tornará um episódio do podcast Café com Rap, disponível no Spotify. Já foram entrevistados os rappers Japão do Viela 17 e Jessé, e agora, ganha a contribuição do ceilandense X Câmbio Negro, responsável pela criação de um dos principais grupos da história do rap nacional no início dos anos 1990, o Câmbio Negro.