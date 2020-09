Contrato de Antonio Fagundes com a Globo chega ao fim

CB Correio Braziliense

Mais um contrato longo de um ator da veterano da televisão chega ao fim com a Globo. Depois de 44 anos na emissora, Antonio Fagundes, 71 anos, não renovou com o canal. Em nota, a emissora justificou que faz parte da nova dinâmica de relação com os talentos. Ao jornal Extra, a Globo disse ainda que deve negociar o retorno do artista em 2021 no remake de Pantanal.

O último trabalho de Fagundes com a Globo foi a novela Bom Sucesso, no ano passado, em que interpretou um dos protagonistas, Alberto Prado Monteiro. Na época, ele, inclusive, fez uma parceria com a emissora fazendo um podcast sobre literatura.

A estreia do astro na emissora foi em Saramandaia, em 1976. Desde então, acumulou trabalhos na Globo estando em produções como Dancin' days, Carga pesada (nas versões de 1979 e de 2003), Vale tudo, Rainha da Sucata, A viagem, A próxima vítima, O rei do gado, Por amor, Terra Nostra, Insensato Coração, Gabriela e Velho Chico.

Fim dos contratos com a Globo

A divulgação do encerramento do contrato de Fagundes ocorre em meio à campanha nas redes sociais feitas por atores e atrizes da nova geração pedindo a valorização do trabalho dos artistas renomados, com a hashtag #EuQueroVeteranosNaTV.

O protesto começou após a divulgação de que Glória Menezes e Tarcísio Meira, figurões da tevê brasileira, deixaram a Globo após 43 anos de parceria. Neste ano, a emissora tem encerrado longos contratos com a justificativa de um novo formato de contratação e explicando que, mesmo artistas que encerraram a parceria, podem retornar em contratos por obra. Nomes como Renato Aragão e Vera Fischer também integram a lista dos astros que deixaram o canal.