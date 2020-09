Jonathan Majors deve interpretar o vilão Kang em 'Homem-Formiga 3'

CB Correio Braziliense

(crédito: VALERIE MACON/AFP)

O ator Jonathan Majors, conhecido pelo papel em Destacamento blood, de Spike Lee, e pela recente interpretação em Lovecraft country, aderiu ao universo Marvel. De acordo com o portal Deadline, ele passa a integrar o elenco de Homem-Formiga 3. O longa, contudo, ainda não tem data de estreia confirmada.



Conforme o portal informou, o próximo papel de Majors será o vilão Kang, o Conquistador. O personagem é popular nos HQs e foi criado, originalmente, nas histórias do Quarteto Fantástico. No entanto, o vilão é atemporal e aparece em várias outras séries da editora como em Jovens Vingadores.

O protagonista de Homem-Formiga 3 continuará sendo Paul Rudd, de acordo com a The Hollywood Reporter. Além disso, o roteiro ficará por conta de Jeff Loveness, também responsável pela série Rick and Morty. Já a direção do filme será a mando de Peyton Reed.