Riacho das Artes lança minidocumentários sobre atividades culturais

As oficinas foram realizadas entre setembro e dezembro do ano passado - (crédito: Davi Mello/Divulgação)

A região administrativa do Riacho Fundo I acolheu um projeto que ofereceu oficinas artísticas no Instituto Federal de Brasília (IFB) da RA durante setembro e dezembro do ano passado. O Riacho das Artes levou ao público diversidade cultural por meio de atividades de música, teatro e dança. Nesta quarta-feira (16/9) e nesta sexta-feira (18/9), essas manifestações artísticas ganharam registros audiovisuais em forma de documentários que serão lançados on-line pelo YouTube e pelo Instagram da iniciativa, às 20h.

Ao todo, serão disponibilizados dois mini documentários, com diversas imagens e depoimentos sobre as oficinas e o festival Riacho das Artes, mostrando a cultura e visando a promoção de cultura.

Teatro: o corpo rítmico, com Dani Neri; Construção e prática de Cajón, com Benjo Benitez; e Percussão e ritmos brasileiros, com Pedro Tupã foram algumas das oficinas trabalhadas, nas quais os alunos aprenderam diversos fazeres artísticos e se prepararam para o festival Riacho das Artes. No festival, os jovens mostraram os ensinamentos ao lado de grupos renomados, como o Tambores Urbanos, o Grito de Liberdade, o Seio Sonoro e o The Gust MC’S.



Serviço

Exibição dos mini documentários

Em 16 e 18 de setembro, às 20h, no YouTube e Instagram do Riacho das Artes