Festival Bocadim terá programação até dezembro em formato virtual

GM Geovana Melo*

O festival tem início em outubro - (crédito: Instagram @bocadimoficial/ reprodução)

Pela primeira vez, o tradicional festival LGBTQIA+ Bocadim será realizado em formato virtual. A 6ª edição do evento ganhará a internet com uma programação totalmente gratuita iniciada em outubro e que se estende até dezembro, envolta de música, bate-papos, atividades formativas e artes visuais.



A programação completa será disponibilizada em outubro por meio das redes sociais oficiais do Bocadim. Em um festival repleto de inovação e tecnologia, algumas atividades contarão com ações em realidade virtual.

“A gente estudou e tem estudado audiência nos últimos seis meses. Ainda é incerto dizer (a expectativa de público), mas a gente está apostando nas experiências que virão complementando o evento como forma de inovação e, consequentemente, para atrair o público”, Dayse Hansa, coordenadora geral do festival, em entrevista ao Correio.

Como crítica e em formato de curta-metragem, o festival narrará uma história que se inicia em 2014, mesmo ano em que o festival nasceu, e vai percorrer os últimos anos chegando até 2020, em uma realidade distópica, na qual o mundo, como conhecido, acabou fruto da ignorância, da intolerância e da falta de compreensão de que tudo é finito.

“Há uma personagem nessa história que é uma pessoa não binária. Ela que viajará no tempo presenciando todos os acontecimentos da história do Brasil e do mundo”, afirma a produtora do evento criado para celebrar a liberdade LGBTQIA+ no DF.

*Estagiária sob a supervisão de Roberta Pinheiro