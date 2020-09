Compositor de vários sucessos, Michael Sullivan lança 'Pátria de saia'

IR Irlam Rocha Lima

Embora seja um dos maiores autores de hits da MPB, Michael Sullivan estava meio sumido da mídia nos últimos tempos. O nome do compositor pernambucano voltou a ganhar destaque recentemente, quando o ministro Luiz Fux, ao tomar posse na presidência do Supremo Tribunal Federal (STF), o citou como parceiro de uma música. “Ele me deu a honra de parceria na canção Flor Mariana, como presente de casamento para minha filha”, ressaltou o jurista.



Fux e o cantor Hyldon estão entre os raros coautores das 1.500 composições escritas por Sullivan, que tem em Paulo Massadas o parceiro da maioria dos seus incontáveis sucessos. São canções da dupla, interpretada por astros e estrelas de estilos diversos, que fazem parte do imaginário de muita gente: Amor perfeito (Roberto Carlos), Um dia de domingo (Gal Costa e Tim Maia), Deslizes (Fagner), Me dê motivo (Tim Maia), Estranha loucura (Alcione), Joga fora no lixo (Sandra de Sá), Lua de Cristal (Xuxa), Fui eu (José Augusto), Talismã (Leandro e Leonardo) e Wisky a go go (Roupa Nova).



Algumas dessas músicas foram gravadas pelo próprio compositor em alguns discos lançados por ele, como Duetos (2003), em que juntou a voz às de Simone, Fagner e Tim Maia; Sullivan ao Vivo — Na Linha do tempo (2010), com a participação de Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown, Martinho da Vila, Roberto Menescal e a mulher, Anayle; e o de 1988, em duo com Massadas, tendo Sérgio Mendes e Jermaine Jackson como convidados.



Michael Sullivan, cujo nome na certidão de nascimento é Ivanilton Lima, iniciou a trajetória artística ainda na adolescência na Rádio Jornal do Commércio. Logo depois, no Rio de Janeiro, depois de conhecer Hyldon, Cassiano, por meio dos quais se aproximou de Tim Maia. À época, em 1969, compôs com Massadas Me dê motivo, gravada por Tim Maia. Outra passagem dele foi como músico e vocalista, no grupo Renato e Seus Blue Caps.



O mais novo trabalho de Sullivan, detentor de prêmios e no exterior (inclusive um Grammy Latino) é a canção Pátria de saia, que compôs com o rapper Negrone, com a participação de Marcuri Leite, representante da tribo indígena Fulni-ô. “No momento, vejo no país uma relação tóxica entre extremos. Acabo por sentir um peso de viver na nossa terra. Na minha visão, a pátria é como a mãe. Essa canção carrega este tom”, afirma Sullivan.



