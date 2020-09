Paris Hilton revela que 'loira burra' era uma personagem

NW Natasha Werneck/Estado de Minas

Paris Hilton estreou o próprio documentário 'This is Paris' - (crédito: Jean-Baptiste LACROIX/AFP)

A DJ Paris Hilton estreou a série documental This is Paris e revelou um fato surpreendente sobre si mesma. Ela disse em uma entrevista para o programa australiano Sunrise que, ao longo dos anos, interpretou uma personagem e que agora o público poderá conhecer quem ela realmente é.







O que realmente foi um choque para muitas pessoas era a voz dela, que era outra completamente diferente da que havia demonstrado durante todos esses anos.



Ao contrário da voz aguda que todos conhecem, ela revelou que usava apenas como parte da sua personalidade que criou para a mídia. Paris ainda disse que agora todos podem ver o que escondeu por muito tempo.

“Neste tempo todo, eu estive interpretando uma personagem, então o mundo não sabe quem eu realmente sou. A verdadeira ‘eu’ é alguém brilhante, na verdade. Não sou uma ‘loira burra’, apenas sou boa em fingir que sou uma”, confessou.

Paris Hilton também contou o motivo que a fez se abrir para o público. “Eu apenas senti que era a hora de o mundo saber quem eu era. Eu passei por muita coisa. Não quero ser lembrada por ser uma ‘cabeça de vento’, sou uma mulher de negócios”, disse.

A confissão da socialite chocou muitos internautas e entrou para os assuntos mais comentados.

Confira a reação do público:





Todo mundo chocado que a Paris Hilton não é burra de verdade. Gente a mulher criou um IMPÉRIO, Inventou a SELFIE e capitalizou até com sua prisão. Burro é quem acha que ela é burra. pic.twitter.com/OMMzfCPirZ — N?? - Cosplay De Lavagirl ???? (@nievillela) September 16, 2020





O documentário da Paris Hilton no Youtube expondo o quanto ela foi genial e perspicaz na construção do personagem e carreira, o quanto também é visionaria e como ela conseguiu criar uma industria multimilionária. Por isso eu digo: Influencer pra mim é Paris Hilton — nick ???????? (@nicolasfroes) September 16, 2020





O documentário This is Paris estreou no YouTube nesta segunda-feira (14/9). Nele, ela revela os bastidores dessa personagem que criou na década de 2000. Mas além disso, ela se mostrou bastante vulnerável ao se abrir sobre polêmicas que marcaram sua vida, como abusos sofridos em internato e a sex tape vazada.

“O filme era para ser sobre minha vida e meu trabalho como empresária, porque tenho muito orgulho do que conquistei e acho que muitas pessoas não conhecem a pessoa real que sou. Mas durante as filmagens eu simplesmente comecei a compartilhar coisas muito pessoais que aconteceram na minha vida”, explicou.

Assista ao documentário:







Quem é Paris Hilton

Paris Hilton, de 39 anos, é neta de Conrad Hilton, fundador da rede de hotéis Hilton. Ela ficou conhecida no início dos anos 2000 como “it girl”, modelo e socialite. Muito antes de surgir o Instagram e os influenciadores digitais, ela já era uma “lifestyle influencer” (influenciadora do estilo de vida).

Em 2003, ela lançou o programa The simple life com Nicole Richie, filha de Lionel Richie. Ele mostrava duas “patricinhas” em Bevely Hills com uma vida normal.

Hoje em dia, algumas celebridades conhecidas com o mesmo estilo que ela tinha são as Kardashians: Kim, Khloé, Kourtney, Kendall e Kylie. Elas também têm um programa conhecido, o Keeping up with the Kardashians, que vai ser exibida a última temporada em 2021.