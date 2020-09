Disney+ lança trailer da segunda temporada de The Mandalorian

CB Correio Braziliense

(crédito: Disney+/Divulgação)

A série The Mandalorian, primeira grande aposta do Disney+, terá uma segunda temporada que estreia em 17 de novembro na plataforma. Como forma de aquecer os fãs enquanto a produção ainda não é lançada, o serviço de streaming divulgou, nesta quarta-feira (16/9), o primeiro trailer referente a sequência.

Estrelada por Pedro Pascal, The Mandalorian é uma série ambientada no universo de Star Wars e acompanha o protagonista, um solitário guerreiro, que atravessa fronteiras remotas enfrentando inimigos e conhecendo aliados como caçador de recompensas. Confira aqui crítica sobre a primeira temporada.

Assista ao trailer da segunda temporada de The Mandalorian





Logo na primeira temporada, a série teve 15 indicações ao Emmy, entre elas, na categoria de melhor série de drama, em que disputa com Better call Saul, The Crown, The handmaid's tale, Killing Eve, Ozark, Stranger things e Succession.

A segunda temporada de The Mandalorian estreia no serviço no mesmo dia em que a plataforma chega no Brasil e em toda a América Latina.