Cardi B. pede divórcio do rapper Offset

CB Correio Braziliense

Os dois casaram secretamente em 2017 - (crédito: Valerie MACON/AFP)

Após quase três anos de casamento, a rapper Cardi B. pediu divórcio de Offset, no tribunal de Atlanta nos Estados Unidos, de acordo com informações da imprensa internacional. Apesar da especulação, nenhum dos dois confirmou a separação até o momento.

Em documentos publicados pela revista People e pelo site TMZ, a cantora de 27 anos assinala o pedido de divórcio e afirma que o casamento "está rompido irremediavelmente e não há perspectivas de reconciliação". Ela também pediu a guarda da filha do casal, Kulture Kiara, de dois anos, bem como o pagamento da pensão alimentícia e dos gastos legais por parte de Offset, integrante da banda de hip-hop Migos. Os dois, que se casaram secretamente em 2017, devem se apresentar ao tribunal em 4 de novembro.

Infidelidade



Dado o histórico do casal, a infidelidade por parte do rapper pode ser o motivo da separação. Em 2018, os dois chegaram a se separar por este motivo. Em entrevista à revista Vogue, no ano seguinte, Cardi B. revelou que quando os dois reataram foi motivo de muitas críticas. "Quando meu marido e eu tivemos problemas, você sabe, ele me enganou e tudo isso, decidi ficar com ele e trabalhar com ele, e muita gente ficou bastante furiosa comigo, muitas mulheres ficaram decepcionadas comigo", revelou.



Parceria com Anitta

Apesar do momento difícil na vida pessoal, Cardi B. continua a todo vapor quando se trata da carreira. Nesta sexta-feira (18/9), a cantora fará o lançamento do single Me gusta, com Anitta e Myke Towers.