'Essas coisas acontecem. Foi vergonhoso', disse Chris Evans sobre nude

Em entrevista ao programa da Tamron Hall, nesta terça-feira (15/9), o ator Chris Evans, que interpreta o Capitão América no cinema, comentou descontraidamente sobre o incidente da semana passada, no qual, sem querer, deixou aparecer um nude no final de um vídeo postado no Instagram.

Quando o assunto foi abordado, o ator brincou: “Alguma coisa aconteceu neste final de semana?”, e depois comentou: “Foi um final de semana cheio de lições aprendidas. Essas coisas acontecem. Foi vergonhoso, mas você tem que lidar com os socos. Devo dizer que tenho fãs fantásticos, que me apoiaram bastante”.





In an interview with @tamronhall that just aired, @chrisevans talks about what happened this weekend. pic.twitter.com/i9clWprQZf — Yashar Ali ???? (@yashar) September 15, 2020

Tamron ainda mencionou o tuíte de Scott Evans, irmão de Chris. Scott tirou sarro do vazamento e acabou gerando mais repercussão. Os fãs do Capitão América também foram às redes para defendê-lo, com publicações exaltando o trabalho e as qualidades do ator.

Chris aproveitou o alvoroço para convocar os seguidores do Twitter para ir às urnas nas eleições estadunidenses: “Agora que tenho a atenção de vocês, votem no dia 23 de novembro!”, escreveu.





