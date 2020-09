Luciano lança em outubro trabalho solo inédito de música gospel

CB Correio Braziliense

'A Ti entrego' será apresentado ao público em 16 de outubro - (crédito: Will Aleixo/Divulgação)

Com 29 anos de carreira dedicados ao sertanejo, o cantor Luciano prepara o lançamento de um álbum solo de músicas gospel. A Ti Entrego tem 15 faixas e faz parte de um projeto pessoal antigo do artista. Apesar da notícia, Luciano não deixará o trabalho ao lado do irmão Zezé Di Camargo.

O álbum será divulgado em EPs, com músicas que chegarão semanalmente às plataformas digitais. A primeira faixa, Tempo, será apresentada ao público em 16 de outubro. A data tem um significado especial para Luciano, pois foi o dia do casamento do cantor com Flavia Fonseca. O trabalho mescla inéditas com regravações, entre elas Te necessito, de Jon Carlo, que terá versão em português e em espanhol.

A Ti Entrego, nome do trabalho, nasceu de uma conversa entre o sertanejo, Bruno Vaz, responsável pelo marketing digital do projeto, e João Mendes Miranda. “Estávamos conversando sobre como eu sempre pensei em gravar louvores. ‘A ti entrego’ significa entregar, devolver para Deus o que Ele colocou de melhor para mim. ‘A ti entrego’ tudo de bom que estou vivendo na melhor fase da minha vida”, explicou Luciano, em nota enviada à imprensa. Vinicius Leão assina a produção do disco e Anderson Toledo, os arranjos.



Sonho

Luciano destacou que o álbum não tem um fim comercial. O artista detalhou que o projeto vinha sendo gestado há muitos anos, chegou a ser promessa para a mãe, mas antes não tinha "essa leveza e verdade de agora". “É uma missão de louvor. A pandemia mudou a rotina, mudou o rumo, creio que muitas vezes só temos como realizar algo paralelo ao nosso trabalho quando a sua plenitude toca o dedo de Deus".