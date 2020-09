Festival Curta Brasília lança campanha de financiamento coletivo

CB Correio Braziliense

(crédito: Objetiva assessoria/ divulgação)

O festival Curta Brasília lançou uma campanha de financiamento coletivo para ampliar a programação da 9ª edição do projeto, que, neste, ano será realizada de forma totalmente on-line de 17 e 20 de dezembro. A campanha está no ar por meio da plataforma Benfeitoria e visa o alcance de três metas: R$ 35 mil, R$ 70 mil e R$ 110 mil.

Atualmente, o 9° Curta Brasília tem as mostras Nacional e Tesourinha garantidas. Assim, o financiamento coletivo tem como objetivo criar oportunidades para expandir o público e a visibilidade dos curtas-metragens por meio das plataformas on-lines, ampliando as já conhecidas mostras especiais como a Decibéis, Provocações, Surdocine e Calanguinho, além das atividades formativas como debates, oficinas e masterclasses.

"Apoiar o 9º Curta Brasília é reconhecer o seu valor enquanto proposta criativa e a sua pertinência para a construção de ideias e ações inovadoras no contexto da cidade e da rede nacional de festivais de cinema, para a criação de tendências e formas de engajamento e continuidade. O Festival contribui para a formação cultural e audiovisual da população do DF, formando novas plateias para curtas-metragens, divulgando a pluralidade e diversidade presentes na produção brasileira e revelando um panorama do pensamento, produção e registro por meio do olhar de cineastas de todo o país", afirma a diretora do Curta Brasília, Ana Arruda em material de divulgação.