Luan Santana, Luísa Sonza e Giulia Be se unem em live

A live será transmitida em 26 de setembro - (crédito: Luciano Marques )

Luan Santana, Luísa Sonza e a Giulia Be se unem em um show com repertório clássico e conceitual do universo romântico com cerca de quatro horas de duração. A live ocorre em 26 de setembro, às 20h, gravada no jardim de um tradicional palácio da cidade de São Paulo e transmitida pelas redes sociais.

A apresentação será um constante revezamento de vozes em duetos e trietos e passeará por faixas que marcaram gerações, como Corazón partío, Água com açúcar, É o amor, entre outros hits. “Vai ser um show só de clássicos, bem classudo”, antecipa Luan, em material de divulgação.

“Queremos focar muito nas nossas crenças como artistas, sublinhar a emoção e aquilo em que acreditamos, apoiados por uma qualidade musical muito bem cuidada”, completa Luan, que promete ainda mais surpresas para o show.

Luísa Sonza está ansiosa. “Muito feliz e ansiosa, mesmo, para participar desta live com Luan e Giulia. São dois artistas muito talentosos que admiro demais e que será um grande prazer poder dividir o palco. Espero todos vocês para curtirmos juntos este show que vai ser inesquecível”.

Essa será a primeira transmissão ao vivo de Giulia. “Estou muito feliz, não fiz live ainda. É a minha primeira live, não podia estar em melhor companhia. Eu amei conhecer o Luan, ele é um artista incrível”, declara.