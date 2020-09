Xixi no Grammy, lágrimas ao vivo e novas tattoos: confira o que bombou na semana dos famosos

RN Ronayre Nunes

O Destaque Pop desta semana - (crédito: Divulgação/Multishow - Reprodução/Instagram - Reprodução/Twitter - Reprodução/YouTube)

O Destaque Pop está de volta com o bom e velho resumão semanal das aventuras dos famosos. É aquele tradicional momento de dar um tempo nos problemas do mundo e se entreter um pouco com as confusões de uma parcela bem restrita da sociedade. No cardápio de hoje temos um manifesto bem inusitado, lágrimas ao vivo, tatuagem com a BFF e um prêmio bem badalado. Confira:



Manifesto da privada

O rapper Kanye West, que já é conhecido pelas polêmicas, foi mais longe ainda nesta semana. Pelo Twitter, na última quarta-feira (16/9), o marido de Kim Kardashian postou um vídeo urinando em um troféu do Grammy jogado dentro de uma privada com a legenda “Confie em mim… Eu não vou parar”. Em uma série de tuítes, o artista criticou a indústria musical e a difícil relação com as gravadoras.

Trust me ... I WONT STOP pic.twitter.com/RmVkqrSa4F — ye (@kanyewest) September 16, 2020





Quem nunca

A ex-BBB Marcela McGowan compartilhou pelas redes sociais uma experiência quase cinematográfica: acordar com uma tatuagem após “uns gorós”. A médica fez os desenhos em parceria com a também ex-BBB Bianca Andrade, e, apesar do susto, disse ter gostado das novas tattoos: “Na hora que olhei para o braço, estava enfaixado com plástico. Tinhas três tatuagens! Bateu um certo desespero na hora, mas depois eu curti”.





Muita emoção

No aniversário de 58 anos, na última quinta-feira (17/9), a apresentadora Fátima Bernardes ganhou muito amor durante o programa Encontro. Um dos momentos mais especiais foi quando Fátima recebeu os parabéns do filho Vinícius Bonemer, que atualmente passa um período na França. Às lágrimas, a apresentadora não escondeu a saudade: “São 22 anos e é a primeira vez que a gente não vai passar meu aniversário juntos”.

Hora de votar

Na quarta-feira (16/9), o Prêmio Multishow 2020 apresentou os indicados deste ano. Entre os destaques, estão Anitta, Luísa Sonza e sertanejos como Gusttavo Lima. A 27ª edição ficará sob o comando de Iza, Paulo Gustavo e Tatá Werneck, e está prevista para ir ao ar em novembro. Lembrando também que tem brasiliense na disputa. Veja os indicados aqui.