Grupo brasiliense Menos É Mais é indicado ao Prêmio Multishow 2020

AI Adriana Izel

(crédito: Roberto Filho/Divulgação)

O grupo brasiliense Menos É Mais está entre os artistas indicados ao Prêmio Multishow 2020. Os nomeados foram revelados ao longo desta quarta-feira (16/9) na programação do canal e em lives na internet. A banda de pagode de Brasília foi lembrada na categoria Experimente. Eles disputam o prêmio com Agnes Nunes, Elana Dara, Fran e Giulia Be. O voto é popular.



A indicação ocorre num ano em que os candangos ganharam maior projeção nacional. Recentemente, o grupo fechou um contrato com uma gravadora e com um escritório de nomes como Dilsinho e Mumuzinho. Atualmente, trabalha na gravação de um disco apenas com faixas inéditas.

O Prêmio Multishow 2020 ocorrerá em 11 de novembro com apresentação de IZA, Paulo Gustavo e Tatá Werneck e premiará artistas em várias categorias. Destas, 12 são escolhidas pela Academia Prêmio Multishow, um júri formado por profissionais ligados ao mercado de música.



As categorias de voto popular, oito ao total, estão disponíveis para votação até 10 de novembro no site oficial do Multishow. São elas: Cantor do ano, Cantora do ano, Música do ano, Música chiclete do ano, Grupo do ano, Experimente, Dupla do ano e Live do ano.

Confira os indicados ao Prêmio Multishow 2020

Cantor do ano:

Dilsinho

Emicida

Gusttavo Lima

Vitão

Vitor Kley



Cantora do ano:

Anitta

Ivete Sangalo

IZA

Luísa Sonza

Marília Mendonça



Música do ano:

A gente fez amor – Gusttavo Lima

A tal canção pra lua – Vitor Kley e Samuel Rosa

Desce pro play (PA PA PA) – MC Zaac, Anitta e Tyga

Liberdade provisória – Henrique & Juliano

Verdinha - Ludmilla



Experimente:

Agnes Nunes

Elana Dara

Fran

Giulia Be

Menos É Mais



Live do ano:

Bruno & Marrone

Caetano Veloso

Gusttavo Lima

Ivete Sangalo

Marília Mendonça



Grupo do ano:

BaianaSystem

Jota Quest

Lagum

Melim

Sorriso Maroto



Música Chiclete do ano:

Braba – Luísa Sonza

Desce pro play (PA PA PA) – Mc Zaac, Anitta e Tyga

Menina solta – Giulia Be

Sentadão – Pedro Sampaio, Felipe Original, JS O Mão de Ouro

Tudo Ok – Thiaguinho MT, Mila, JS O Mão de Ouro



Dupla do ano:

Anavitória

Henrique & Juliano

Jorge & Mateus

Sandy & Junior

Zé Neto & Cristiano



Clipe TVZ do ano:

Amor de que – Pabllo Vittar

Asas – Luan Santana

Combatchy – Anitta, Lexa, Luísa Sonza e MC Rebecca

Crise de saudade – Léo Santana

Malokera – MC Lan, Skrillex, TroyBoi, Ludmilla e Ty Dolla $ign



Categorias Superjúri



Revelação do ano:

Ana Frango Elétrico

Jup do Bairro

Rosa Neon



Canção do ano:

Amor de que – Pabllo Vittar

Braille – Rico Dalasam e Dinho

Vem me satisfazer – MC Ingryd e DJ Henrique da VK



Álbum do ano:

AmarElo – Emicida

Little Electric Chicken Heart - Ana Frango Elétrico

Rastilho – Kiko Dinucci