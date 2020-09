Editora abre convocatória para quadrinistas independentes

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram/Divulgação)

A Universo Guará abriu convocatória para inscrições de quadrinistas brasileiros que têm o interesse de ter os trabalhos lançados pelo selo de Independentes da editora. A seletiva tem como objetivo fomentar a cena nacional de quadrinhos, publicando e divulgando o trabalho dos artistas. Feitas via formulário as inscrições poderão ser enviadas até 15 de outubro, às 23h59.

Alguns critérios foram estabelecidos para inscrições e seleção: só serão aceitas obras completas, ou seja, não é possível enviar projetos ou páginas avulsas de histórias ainda não finalizadas. A curadoria selecionará até seis obras, que passarão a fazer parte do selo de Independentes da editora. Atualmente, o quadrinho Kriança Índia, de Rafa Campos e Álvaro Maia, é o único componente do selo. Entre os critérios, estão a linha editorial da Guará, a qualidade gráfica e narrativa, além da originalidade do material.



“A Convocatória Guará é uma tentativa de trazer pro holofote as obras que a gente considera interessantes e que as pessoas não necessariamente conhecem. Queremos ajudar os autores a chegar no leitor, e vice-versa”, reforça o editor-chefe, Rapha Pinheiro, que irá analisar os trabalhos enviados e dará feedbacks individuais para cada artista inscrito. “Uma das coisas que mais me frustrava quando eu mandava trabalho para editores ou outros artistas no meu início de “carreira”, era a falta de uma resposta. O iniciante precisa saber o que está fazendo de errado pra poder crescer”, completa o editor, por meio de nota.



O resultado da seleção será divulgado em 15 de dezembro e as obras selecionadas têm previsão de publicação digital em 2021. Todas as regras da seletiva podem ser conferidas no edital, que está no site da editora e também em suas redes sociais.



