Pixote lança primeiro EP do projeto gravado em drive-in em São Paulo

AI Adriana Izel

(crédito: Leve Press/Divulgação)

O grupo de pagode Pixote foi pioneiro nesta pandemia. Com um DVD já previsto para ser gravado em 2020, a banda decidiu ousar e transformar o projeto em um gravação no formato drive-in, que ocorreu em apresentação no Allianz Parque, em São Paulo, para um público de carros.

"A ideia de gravar o DVD já estava na nossa mente. A gente tinha armado tudo para 2020. Mas devido à pandemia parou tudo. Retomamos a ideia e pensamos: "vamos fazer um lance diferente". Fomos com a cara e a coragem", lembra Dodô em entrevista ao Correio. As palmas, costumeiras em shows, foram substituídas por buzinas. "Mas sentimos que a galera estava a fim de curtir. Vai ficar marcado na nossa história e dessas pessoas também", completa.

A primeira parte do material, intitulado Arena, foi lançada na última terça-feira (15/9) nas plataformas digitais. Como fez no trabalho anterior, o grupo divulgará as faixas em formato de EP. No primeiro, a reprodução do início do show. "Optamos por colocar os clássicos nas primeiras músicas do EP porque já estavam fazendo parte do show do drive-in. Elas foram selecionadas nesse modo, no sentido de começar o disco com as primeiras músicas do show", explica.

Assim, o material começa com os medleys com sucessos da carreira: Cada um, cada um / Que maravilha / A lua e eu; Saudade de nós / Só alegria / Nuance; e Frenesi / Razão de viver / Bateu, levou. No EP ainda há uma outra faixa, a única inédita: Encontro de erros, que será a canção de trabalho do Arena.

O DVD será lançado em quatro etapas, com dez faixas inéditas e pout-pourris com regravações de sucessos do grupo. "O processo foi muito árduo (de escolha do repertório). Tinham muitas músicas chegando para gente. Fomos selecionando as melhores. Ainda tem muita música que ficou de fora para gravarmos num próximo trabalho", adianta.

O trabalho conta ainda com participações especiais da dupla Marcos & Belutti, do cantor Léo Santana e do grupo brasiliense Menos é Mais. "As participações já estavam certas desde o outro projeto. Todos aceitaram numa boa e ficou muito bom", completa Dodô.

Confira Encontro de erros, do DVD Arena do Pixote