Gusttavo Lima vira personagem de game para lançamento de novo álbum

Embaixador virtual? Para o lançamento de seu novo DVD, o cantor sertanejo Gusttavo Lima resolveu inovar na divulgação e agora, além de músico, ele será também um personagem de jogo. O projeto The legacy trará canções inéditas e virá acompanhado também de um game 3D protagonizado pelo próprio artista, com um avatar personalizável. A primeira fase do The legacy - Game entra no ar nesta sexta-feira (18/9).

Com temática medieval, o jogo convoca os fãs a cumprirem missões diárias para o acúmulo de pontos que poderão ser trocados por roupas e acessórios para customizar os avatares. Ao todo, serão três níveis, cada um deles com elementos associados às letras dos singles do novo DVD.

A primeira faixa do álbum é a canção De menina pra mulher, que chega a todas as plataformas digitais nesta quinta-feira (17/9), a partir das 21h. Já o videoclipe será lançado na sexta, mesmo dia de estreia do jogo, e contou com um cenário inspirado na série Game of thrones. As imagens foram registradas durante a gravação do DVD, na Villa Cavalcare, em Goiânia (GO).

“Estou muito contente com este lançamento, que será diferente de tudo o que já fizemos até aqui. Infelizmente, não tivemos público, por conta do momento que estamos enfrentando, mas cantei como se tivesse 100 mil pessoas na minha frente! Espero que vocês curtam o resultado! Fiquem ligados”, declarou Gusttavo Lima.



