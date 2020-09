É o Tchan e Leandro Hassum se apresentam no Drive Show Brasília

GM Geovana Melo*

(crédito: Fabio Couto/Divulgação)

O grupo baiano É o Tchan se apresenta no sábado (19/9), pela primeira vez, em formato drive-in. O show será realizado no Drive Show Brasília e promete agitar o evento com muita suingueira. “Essa será a primeira vez que faremos um show nesse formato. Dentro das possibilidades atuais, estamos com a expectativa a mil. Sabemos que não há como ser diferente, diante de uma pandemia. Então estamos gratos por esse encontro. Será incrível e não menos especial do que um show tradicional”, conta Compadre Washington em entrevista ao Correio.



Com novidades e perpassada de nostalgia, a dupla baiana apresentará os sucessos da carreira, como Dança da cordinha, Vá se benzer e Tchan. “Penso que estamos levando alegria para as pessoas de alguma forma. São muitos meses de incertezas, de dúvidas, de medo. A música tem o poder de transformar as pessoas. Esperamos que o público do Drive-in saia de lá renovado”, deseja Compadre.



A programação do evento no domingo dá destaque às crianças com a apresentação de O show da Luna, espetáculo infantil didático sobre as ciências da natureza que ficou conhecido pelas curiosidades que a personagem principal Luna apresenta no desenho, e agora ganhou vez no drive-in a partir das 17h30.





O humorista Leandro Hassum (foto: Rodrigo Lopes/ Divulgação)







Para fechar a noite de domingo, Leandro Hassum traz à capital pela primeira vez o stand-up Leandro Hassum Show. Inspirado no cotidiano e nas experiências da quarentena, o humorista trocou as palmas pelas buzinas e faroletes. Apesar do formato de entretenimento ser novo no país, o humorista fez o primeiro show em drive-in em Boston, em 2008, mas garante que a experiência atual é diferente. “A primeira vez que subi ao palco no drive-in (na pandemia), eu senti pânico. Não é me achando, mas não é para qualquer um”, relembra Hassum.

Apesar de rodar o Brasil com esse novo show, o humorista acredita que o formato não será uma tendência quando a pandemia acabar. “A gente não vai trocar o teatro presencial pelo drive-in. É uma medida de emergência de promover a cultura, mas as experiências são totalmente diferentes”, pontua.

*Estagiária sob supervisão de Igor Silveira





Drive Show

No Estacionamento do Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha. Sexta (18), show do Menos é mais às 22h30. Sábado (19), show do É o Tchan também às 22h30 com abertura de Thiago Nascimento às 20h30. Domingo (20), Show da Luna às 17h30 e stand-up Leandro Hassum às 20h30. Os ingressos podem ser adquiridos nas plataformas Furando a Fila e O que vem por aí e também nas lojas das Óticas Diniz e Bendito Food. Os preços variam entre R$ 90 e R$ 480 por carro comportando até 4 pessoas. Classificação indicativa conforme a programação.



Opções de cinema





Cine Drive-in

O cinema ao ar livre mais antigo da capital, e por muito tempo o único do país, exibirá de sexta a domingo, os filmes Scooby! O filme às 18h30 e às 20h10. Scooby e a turma encaram o maior e mais difícil mistério de todos os tempos: um plano maligno para liberar o cão fantasma, Cérbero, no mundo. Enquanto corre para impedir esse apocalipse global, a turma descobre que Scooby tem um legado secreto e um destino épico maior do que qualquer um podia imaginar. Já o longa-metragem O segredo: Ouse sonhar será exibido às 21h50. O filme narra a história de Miranda, uma viúva que se esforça para criar três filhos sozinha, até que uma tempestade traz um grande desafio e um homem chamado Bray Johnson para a vida deles. A presença de Bray revitaliza a família, mas ele possui um segredo que pode mudar tudo. De sexta a domingo, incluindo feriados, R$ 15 (meia-entrada). Aniversariantes terão entrada gratuita para as sessões. Classificação indicativa conforme a programação.



Drive-In nas RAs

O projeto itinerante Cine Drive-in nas Cidades desembarca no estacionamento do Estádio de Sobradinho como mais uma opção de lazer da região administrativa com uma mostra de filmes nacionais e internacionais voltados para todas as idades. A entrada é gratuita, com público limitado. Interessados devem retirar os ingressos antecipadamente pela plataforma Sympla. De sexta a domingo, o evento exibirá Minha mãe é uma peça 3, Pica-pau, Trolls, O chamado 3, Madagascar 3 e alguns curtas-metragens selecionados. Classificação indicativa conforme a programação.