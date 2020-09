'Nos braços do povo': Xande de Pilares lança primeiro DVD solo

GM Geovana Melo*

'Nos braços do povo' marca nova fase de Xande - (crédito: Guto Costa/ divulgação)

Após 6 anos em carreira solo, Xande de Pilares deu mais um pontapé na estrada musical e apresentou ao público nesta sexta-feira (18/9) a primeira parte do primeiro DVD solo, Nos braços do povo. O trabalho foi gravado em novembro de 2019 e conta com sete faixas inéditas e traz regravações de grandes sucessos da música brasileira.



Após mais de 20 anos no grupo Revelação, o cantor se reinventa desde 2014, e o resultado dessa mudança está no novo projeto. “Comecei minha carreira solo de uma forma muito consciente do caminho que eu tinha para frente. Lancei dois CDs, Perseverança e Esse menino sou eu, para que eu tivesse base e alguma coisa pessoal para colocar nesse trabalho ao vivo, além de ir seguindo essa mesma linha de clássicos do samba que gosto. Juntou tudo isso e resultou Nos braços do povo”, conta Xande ao Correio em coletiva de imprensa.



O trabalho será lançado em duas partes, a primeira já disponível nas plataformas digitais de música e conta com participações de Jorge Aragão, Pretinho da Serrinha, Marcelinho Moreira e Dona Maura, mãe de Xande. Já a segunda chegará ao público em 30 de outubro.

O dueto com a mãe foi uma forma de homenageá-la e de realizar um sonho antigo de Dona Maura. “Minha mãe era cantora e largou a carreira musical para cuidar da família. Trazê-la para o show foi um forma de relembrar o passado e deixá-lo presente”, afirma o sambista.

A música de trabalho é Carreira solo, um samba dolente com eflúvios de João Nogueira: “É pra você/ essa energia, essa voz que sai de mim”, canta.

Hit eternizado

A faixa Tá escrito, lançada há 10 anos, também integra o novo projeto. A faixa já embalou momentos de milhares de brasileiros, além de ser trilha sonora de novelas, como em A dona do pedaço. A canção também casa com o atual momento do país por meio da mensagem de superação e esperança.

“Primeiro, sinto orgulho em poder dizer que sou um dos parceiros da música (composta com Gilson Bernini e Carlinhos Madureira). Quando fizemos essa música, a gente queria mandar para o Zeca Pagodinho gravar, mas ele já tinha fechado o repertório. A música ficou rodando e quis o destino que o Revelação lançasse ela em 2010", relembra.

Confira o clipe de Carreira solo

*Estagiária sob supervisão de Adriana Izel