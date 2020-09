CCBB reabre semana que vem com horário reduzido e entrada agendada

CB Correio Braziliense

Exposição 'Linhas da vida', da artista Chiharu Shiota, em cartaz no CCBB Brasília - (crédito: CCBB/Divulgação)

Após mais de seis meses com as atividades presenciais suspensas, funcionando apenas em formato drive-in e on-line, o Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, volta a receber o público em 22 de setembro. Contudo, a reabertura será restrita.

O espaço funcionará em novo horário, de terça a domingo, das 9h às 17h, e a entrada será permitida apenas sob agendamento on-line, com emissão de ingressos gratuitos, por meio do aplicativo ou site da Eventim.

No CCBB, as áreas disponíveis para visitação são: o Pavilhão de Vidro, com a exposição Linhas da vida, da artista Chiharu Shiota; as galerias 1 e 2; o Museu do Banco do Brasil; o Capital Bistrô e a loja Mão Brasileira. Além dos jardins e da área externa, mas ainda sem permissão para a realização de piqueniques.

Para garantir a segurança dos visitantes e colaboradores, o número de pessoas nos espaços expositivos e na área externa será reduzido. Também será obrigatório o uso de máscara durante toda a visitação. O espaço terá disponibilização de álcool em gel e sinalização de fluxo.