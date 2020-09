Roda Viva recebe a apresentadora Ana Maria Braga na segunda (21/9)

CB Correio Braziliense

Desde 1999, Ana Maria comanda o programa 'Mais você' da Rede Globo - (crédito: RodaViva/Divulgação)

O programa Roda Viva e a jornalista Vera Magalhães recebem a apresentadora Ana Maria Braga para mais um episódio em comemoração aos 70 anos da televisão no Brasil. O programa vai ao ar na segunda-feira (21/9), a partir das 22h, na TV Cultura, no site da emissora, no canal do YouTube e nas redes sociais Twitter e Facebook.

Na entrevista, entre outros assuntos, Ana fala sobre a trajetória na tevê e os desafios enfrentados na vida pessoal, como a recente luta contra o câncer, que encarou com transparência. A apresentadora também comenta sobre as mudanças impostas pela pandemia.

A bancada de entrevistadores será composta por Fefito, jornalista do UOL e da TV Gazeta; Janaína Nunes, jornalista da TV Record; Ana Lucia Ribeiro, jornalista da TV Democracia; Renata Simões, repórter do programa Metrópolis da TV Cultura; e Paulo Sampaio, jornalista do Uol.

Durante a carreira, Ana Maria apresentou telejornais e teve o primeiro programa, voltado para mulheres, na TV Tupi, e dirigiu o setor comercial das revistas femininas da editora Abril. Na Record, ela dirigiu, produziu e apresentou o programa Note e anote. Mas, foi em 1999, que foi convidada para a TV Globo para o programa Mais você, que conquistou a liderança de audiência no segmento e a consagrou na história da televisão brasileira.