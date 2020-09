TV Globo anuncia retorno do 'Mais você' para 5 de outubro

AE Agência Estado

A Rede Globo anunciou, nesta segunda-feira (14/9), que o programa Mais você voltará a ser exibido nas manhãs da emissora a partir de 5 de outubro. A atração será exibida às 9h30, logo após o jornal Bom Dia Brasil, que voltará a ter uma hora de duração.

Apresentado por Ana Maria Braga, o programa havia sido suspenso devido à pandemia do novo coronavírus, o que levou a emissora a alterar a grade. Ana Maria Braga está fazendo participações diárias gravadas em casa no Encontro com Fátima Bernardes. Durante o período, a apresentadora chegou a ser afastada por problemas de saúde. Mas logo retornou ao ar.