Buraco do Jazz comemora os 60 anos de Brasília com edição on-line

Festival Buraco do Jazz comemora os 60 anos da capital federal - (crédito: Reprodução/Facebook)

O Festival Buraco do Jazz celebra, em 24 e 25 de setembro, os 60 anos de Brasília por meio de uma edição virtual, sem público. A partir do palco montado na Praça dos Três Poderes, os shows, os concursos de cangas e as feiras criativas serão transmitidos ao vivo pelo canal do festival no YouTube, das 19h às 00h. O evento estava programado para abril deste ano, mas teve que ser remarcado por causa da pandemia da covid-19.

Idealizado por Gustavo Frade e em ativa desde 2016, o projeto movimenta a cultura brasiliense com o gênero do jazz e muito lazer. Para comemorar o aniversário da capital, que este ano completa 60 anos, dez bandas compõem a programação do Festival Buraco do Jazz, sendo que três delas foram escolhidas via enquete nas redes sociais.

O projeto começou no Eixão, na quadra 214 Sul, passou pelo Parque da Cidade e também pela Funarte. Elaborado pela Agenda Cultural Brasília, o Buraco do Jazz conta com apoio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF. A acessibilidade é presente no festival por meio de audiodescrição e com o aplicativo V-Libras no site.



Confira a programação completa do festival:

Quinta-feira (24/09)

19h – Rosback

20h – Joshua

21h – Dos Brothers

22h – Clara Teles

23h – Bradixie Band

Sexta-feira (25/09)

19h – Gambirarazio

20h – Jazz na Carta

21h – Sabor de Cuba

22h – Trio Fusion

23h – Brasília Samba Jazz



Serviço

60 anos – BSB Jazz Festival – Buraco do Jazz

On-line pelo canal Buraco do Jazz no YouTube. Em 24 e 25 de setembro, das 19h às 00h. Gratuito e livre para todos os públicos.