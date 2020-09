Canal Brasil transmite filme brasiliense no Festival de Gramado

CB Correio Braziliense

Cena do filme 'Por que você não chora', de Cibele Amaral, estrelado por Bárbara Paz e Carolina Monte Rosa - (crédito: Luciana Mello/Divulgação. )

Como parte da abertura do 48º Festival de Cinema de Gramado, estreia, nesta sexta-feira (18/9), o longa-metragem brasiliense Por que você não chora?, de Cibele Amaral, estrelado por Carolina Monte Rosa e Bárbara Paz. O filme está indicado ao Kikito, na categoria Longas Brasileiros e será transmitido ao público às 20h30, no Canal Brasil que, em parceria com o festival, exibe a programação até 26 de setembro.



Além das duas atrizes que vivem as protagonistas, o filme conta com um elenco feminino de peso para falar sobre saúde mental, tratando de temas sensíveis e complexos como a depressão, o suicídio e o transtorno Borderline. São elas: Elisa Lucinda, Maria Paula, Priscila Camargo, Cristiana Oliveiras, Luciana Martuchelli e a atriz mirim Valentina Cysne. Rodrigo Brassoloto e Erik Doria completam o elenco.



Na trama, ao receber a missão de acompanhar e orientar Bárbara (Bárbara Paz), uma mulher diagnosticada com Transtorno de Personalidade Borderline, a estudante de Psicologia, Jéssica (Carolina Monte Rosa), gradativamente vai descobrir que os extremos da “paciente" revelam de fato um obscuro e sombrio lado da própria alma, que sempre calada, aprendeu a ignorar os sofrimentos internos. Essa é a premissa do longa, ambientado em Brasília e em pontos do Distrito Federal.

"Desenvolvi este filme justamente para que possamos abordar, de forma mais aberta e honesta, aquelas questões que se apresentam pelo menos uma vez na vida de cada mulher, como a maternidade, a busca por autoconhecimento, a dúvida e a necessidade de encontrar a nossa força interior para sobreviver num mundo que nem sempre nos enxerga. Feito de mulher para mulher, Por que você não chora? é um relato sensível e simbólico sobre a solidão e o sofrimento que tantas guerreiras acabam enfrentando, à medida em que se comunica de forma ampla e abrangente com toda a sociedade, envolvendo a audiência como um todo nessa conversa que é tão poderosa e necessária", revelou a diretora, em nota.

Para o produtor Patrick de Jongh, o filme é uma quebra de paradigmas, estereótipos e preconceitos sociais. "Sabemos que este é um assunto delicado e por isso desde o princípio priorizamos a autenticidade da narrativa, com o amparo de instituições do setor, que pudessem nos orientar no trato da temática. Foi nesse contexto que o Instituto Olhos da Alma Sã se tornou nosso grande parceiro, nos ajudando a construir essa história que, ainda que seja fictícia, é inspirada nas lutas de tantas pessoas. Um olhar atento e um alerta sobre a depressão e saúde mental, nosso filme visa romper barreiras, desmistificar assuntos delicados e envolver todas as comunidades nesses diálogos, a fim de que possamos promover uma sociedade mais saudável e mais apta para lidar com casos de depressão e suicídio", concluiu, também por meio de nota.



Serviço

Abertura do 48º Festival de Cinema de Gramado (18/9 a 26/9) - Filme Por que você não chora?, de Cibele Amaral.

Canal Brasil (NET HD: 650 e SD: 150; na Oi TV HD: 806 e SD: 66; Sky/ HD: canal 513 e SD: 113; ClaroTV HD: 650, SD: 67 e Vivo TV HD: 806, SD: 566). Sexta-feira (18/9), às 20h30.