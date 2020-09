Ivan Lins, Drik Barbosa e Moacyr Luz estão nas lives do fim de semana

CB Correio Braziliense

Cantor e compositor Ivan Lins (foto: Carlos Ramos/Divulgação)









A programação virtual de shows está animada neste fim de semana. O projeto #EmCasaComSesc segue a todo vapor numa edição com nomes como Drik Barbosa e Moacyr Luz. Já o festival #ZiriguidumEmCasa chega à 15ª edição com várias participações, entre elas, de Ivan Lins.



Para os brasilienses, a pedida é prestigiar os músicos da casa. Nesta sexta, tem show do grupo Aborto Elétrico em nova formação. No sábado, artistas locais se unem para a angariar verbas para a pequena Kyara Lis, diagnosticada com Atrofia Muscular Espinhal (AME) e que tem necessidade de um remédio que custa R$ 12 milhões.

Confira as opções abaixo e curta em casa!

Lives de 18 a 20 de setembro

Sexta-feira (18/9)

19h - #EmCasaComSesc com Drik Barbosa (abertura do Festival Favela em Casa)

20h - Eduardo Pastore

21h - Live at O'Rilley com Aborto Elétrico (nova formação)

Sábado (19/9)

16h - Solo Fértil "Ajude Kyara Lis - Todos Unidos Pela Vida" com Daniela Firme (banda Rock Beats), Paulo Veríssimo (banda Distintos Filhos), Digão (Raimundos), sertaneja Caio & Henrique, Alex Duarte (Alex Duarte Trio) & Ricardo Serpa (banda Conexão Chicago), Roberto Dias (banda Conecta) e Jah Live

16h30 - Bruno Gouveia e Carlos Coelho

18h - Malu Casanova

18h - Aniversário de Ceilândia com Murica, Realleza, Nenzin, Marcelo Café, Chico de Assis e João Santana, Viella 17 e DJ Kashu. Além de três espetáculos de dança: Pegada Black, Quadrilha Sanfona Lascada e DF ZULU.

19h - #EmCasaComSesc com Paulinho Boca de Cantor

20h - 15ª edição do Festival #ZiriguidumEmCasa com Ivan Lins, Claudio Lins, Celso Fonseca, Mark Lambert, Brazilian Voices, Quarteto do Rio, Thiago Pach, Ricardo Bacelar, Allfredo Lima, Verônica Sabino, Roberto Menescal, Gabi Doti, Laila Garin, Robson Nogueira, Zé Luiz Mazziotti, Amanda Bravo e Mariana de Moraes

20h - Maria Rita

20h30 - ShowIn com Seu Jorge, Margareth Menezes, Ana Morais, Antônia Morais e Cleo

Domingo (20/9)

19h - #EmCasaComSesc com Moacyr Luz