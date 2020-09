Remobília lança clipe de 'Sol no rosto' nesta sexta-feira (18/9)

CB Correio Braziliense

O clipe da música conta com a participação de Mateo Piracés-Ugarte, da Francisco, el Hombre - (crédito: Facebook/Reprodução)

O projeto Remobília, formado por ex-integrantes da banda Móveis Coloniais de Acaju, lançou, nesta sexta-feira (18/9), o videoclipe da música Sol no rosto. Com participação de Mateo Piracés-Ugarte, da Francisco, el Hombre, o material foi gravado à distância e traz também o depoimento da enfermeira Siane Fernandes, coordenadora do Hospital de Campanha de Águas Lindas, em Goiás.

No Instagram, a Remobília postou os agradecimentos e destinou a canção “a todo Sol que ilumina a luta pela vida, ao Sistema Único de Saúde (SUS) e a todos os seus trabalhadores”. Siane Fernandes abre o videoclipe com um depoimento sobre a paixão pela profissão e a força necessária na luta contra a pandemia do novo coronavírus.

Sol no rosto não é uma nova canção da banda, mas ganhou força e novos significados durante o isolamento social. A música trata de um assunto simples, mas que se tornou difícil para várias pessoas que tiveram que permanecer em casa, sem poder tomar sol. Diante do contexto atual, Sol no rosto se tornou um convite de coragem para enfrentar o momento.









Reencontro

A banda brasiliense Móveis Coloniais de Acaju anunciou o fim das atividades em 2016, e os membros da banda seguiram com carreiras diferentes. Apesar disso, a proximidade se manteve e, quatro anos depois, cinco ex-integrantes fundaram o projeto Remobília para reviver momentos da antiga formação e divulgar trabalhos inéditos.