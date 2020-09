Emmy 2020: Aposte nos seus favoritos e saiba que tipo de telespectador você é

RN Ronayre Nunes

(crédito: Frazer Harrison/Getty Images /AFP - Kevin Winter/Getty Images/AFP - Matt Winkelmeyer/Getty Images/AFP - Harmonius Claptrap/Divulgacao)

Para os fãs de séries, o próximo domingo (20/9) é um dos dias mais importantes do ano: a 72ª entrega do Emmy. A edição 2020 do evento promete grandes emoções (seja por conta do novo formato, seja pelas indicações de peso) e, entre tantas estrelas, as séries, minisséries e filmes para a TV serão as grandes protagonistas da noite.



Todo bom telespectador das principais produções costuma ter sempre aquela aposta sobre os que devem (ou deveriam) ganhar. E torcendo pelo nome mais comum à vitória ou pelo azarão, os favoritos podem dizer muito sobre quem você é na hora de assistir TV.

Por isso, para descontrair um pouco o clima de ansiedade para a premiação, o Correio preparou um teste especial para apontar a sua personalidade de acordo com as apostas para os ganhadores nas principais categorias do Emmy 2020.

Dependendo da pontuação, sua personalidade poderá ser “O poderoso da TV” — aquele que gosta de uma TV mais bem pensada, complexa e de camadas; “O fã (pero no mucho)" — aquele que curte uma TV mais dentro do padrão, com uma mistura singular entre conteúdo complexo e ao mesmo tempo algo mais leve, divertido e só para entreter; e, por fim, “O liga a TV (e pega o celular)” — aquele que curte uma TV mais leve e essencialmente focada na sutileza, um representante de personalidade mais divertida e que prefere pensar TV dentro do quadrado do entretenimento.

Preparado para descobrir a sua personalidade? Basta responder às seis perguntas abaixo:



Loading...